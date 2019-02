Nyheter

På topp står Aase Refsnes, Steigen, Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna og Kirsti Saxi, Bod.

– Vi er stolte over å kunne presentere dette forslaget for nominasjonsmøtet» sier leder i nominasjonskomiteen, Finn Rindahl. Vi føler at vi har en liste med mange gode, dedikerte og kvalifiserte kandidater, som vi føler oss trygge på vil kunne gjøre en god jobb med å fremme viktig SV politikk i fylkestinget kommende periode. Det er både talent og erfaring, og en helhet som representerer mangfoldet og styrken i Nordland SV, står det å lese i en pressemelding.

På de neste plassene på lista følger Kurt Atle Hansen, Vestvågøy, Line Tollefsen, Andøy, Håvard Aasen Stubø, Narvik og Karen Skogsholm, SU/Bodø.

Totalt sju vesterålinger står på lista, der Line Tollefsen fra Andøy er øverst. Hele listen kan du for øvrig se under.

Ifølge pressemeldingen er innstillingen enstemmig, med et unntak. Et mindretall på 1 av 6 ønsket Christian Torset, Sortland, på andreplass.





NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL NORDLAND SVs LISTE FOR FYLKESTINGSVALGET