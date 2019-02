– Hold deg i ro om du kan! Sjekk 175.no før du kjører!

Nyheter

Dette melder Statens Vegvesen på sine nettsider

– Dårlig vær rammer vegene i hele Nord-Norge og en del strekninger i regionen blir stengt klokken 12 i dag på grunn av skred eller skredfare, veger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel, skriver vegvesenet fredag formiddag.

Værbildet er utfordrende, kombinasjonen av mye nedbør og snø gjør at flere veger stenges på grunn av fare for ras. I tillegg vil underkjølt regn skape ugunstige situasjoner flere steder i regionen. Særlig Saltenområdet er utsatt for glatte veger.

Oppdaterte vegmeldinger finner du på 175.no

Vegtrafikksentralen opplever en stor pågang på telefonene når været er slik som nå og trafikkoperatørene klarer ikke nødvendigvis svare på alle henvendelser, men trafikkinformasjonen på 175.no oppdateres fortløpende! Skal du ut og kjøre anbefaler vi derfor at du sjekker trafikkmeldingene på nettet først.

Veger som stenges i dag kl. 12:00: Fv. 825 Grov-Langmyra og fv. 829 Ørnberget, fv. 848 Løksa – Fornes og fv. 152 Håkavika – Lavangsnes, fv. 349 Hellenes – Nikkeby. Fv. 2 Aunefjell stenger kl. 14:00 og fv. 57 Grøtfjorden kl. 18:00. Værbildet kan raskt endre seg – sjekkk 175.no