Ber om nasjonal drahjelp for Andøya

Nyheter

Nordland Arbeiderparti poengterer at Andøya kan bli vertskap for en europeisk utskytningsbase for småsatellitter. Hvis alt går etter planen kan de første satellittene skytes ut fra Andøya en gang i løpet av 2020.

– Det er fantastisk spennende at Andøya Space Center nå satser på å bli ledende for den europeiske romindustrien. Nå må regjeringen på banen, og det fort. Andøya trenger nasjonal drahjelp for å få dette til, og det haster, sier Bjørnar Skjæran i en pressemelding. Han er både gruppeleder for Ap i fylkestinget og leder i fylkespartiet.

Ønsker å samle fylkestinget

Skjæran og Arbeiderpartiet vil derfor forsøke å samle fylkestinget bak støtte til Andøya Spaceport gjennom en felles uttalelse.

– Vi har erfaring for at det er mulig å samle hele fylkestinget i store saker, og det er ambisjonen denne gangen også. For utviklingen på Andøy tror jeg det vil være avgjørende, sier Skjæran.

– En utskytningsbase kan skape flere hundre nye kompetansearbeidsplasser i Andøy kommune. Det vil være et fantastisk bidrag til omstillingen i Andøy-samfunnet. Men dette er ikke bare et viktig prosjekt for Andøy og Nordland. Det er et nordområdeprosjekt som også er viktig for utvikling av norsk industri.

I den samme pressemeldingen heter det at fylkesrådsleder Tomas Norvoll har tatt til orde for det han kaller ei øyeblikkelig omstilling for Andøy-samfunnet. Et prosjekt som skaper flere hundre arbeidsplasser på noen få år vil kunne bidra til å virkeliggjøre en slik omstillingsprosess.