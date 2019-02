MIL sikrer seg nye målmenn

Nyheter

– Å ha en kvalitetskeeper vet vi er essensielt for å kunne prestere godt i tredjedivisjon. Det har vi nå fått og jeg ser frem til å få han inn i gruppen. Som spiller har Kai et bredt spekter av kvaliteter og holder allerede et høyt nivå, i tillegg skal vi jobbe for å kunne videreutvikle han, sier hovedtrener Thomas Rønning på Facebook.

MIL jobber også for å få enda en keeper, som skal utfordre Kai og pushe han til å bli enda bedre. Geir Bjørsvik har hovedansvaret for keeperne i år. Han kommer til bidra sterkt for å pushe Kai. Som person vil han umiddelbart skli inn i vårt miljø og har personlige egenskaper som vil styrke forsvarsspillet og løfte gruppen.

– Gode holdninger, en profesjonell tilnærming og 100% innsats får vi gjennom denne signeringen. Ønsker også å rette en takk til FK Mjølner for en god dialog rundt denne overgangen, sier hovedtreneren.