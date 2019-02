Nyheter

Fylkesveg 83 mellom Langvassbukt og Flesnes stenges på grunn av vær og ventet skredfare.

Torghatten Nord AS informerer at fergerute 170 Refsnes - Flesnes vil gå over til beredskapsrute grunnet steng vei. Ferga trafikkerer strekninga Revsnes - Flesnes etter tidene for beredskapstabellen, da fergeleiet Forøysæter ikke kan benyttes, grunnet varsel om sterk vind.