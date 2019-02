Sandnesrevyen leverte varene

Nyheter

Alle skal med, men ingen skal få, sparker i mange retninger, men harselerer særlig mye med (kommunens) eldrepolitikk, der kanskje ikke alle får det de skulle ha hatt. Dette kommer til særlig til uttrykk i realityparodien 71 grader nord. 71 +.

Årets utgave har samme rammeverk og format som fjorårets revy. På scenen foregår en standard revyforestilling, avbrutt av flere småepisoder med den nevnte realityserien, som vises på storskjerm inn i mellom de vanlige revysketsjene. I tillegg dukker det opp flere korte, men ofte svært morsomme reklameparodier.

Risikosport

Å bruke forhåndsinnspilte videosketsjer i en revy, kan være en risikabelt. Virkemidlene man har da, er gjerne flere og kraftfulle enn det man kan gjøre live på scenen. Faren er derfor at videosekvensene overskygger selve revyen. Selv om mange av revyens største latterbrøl kommer fra videosketsjene, klarer likevel Sandnesrevyen å balansere kombinasjonen på en god og effektiv måte. Det blir ikke for mye, men heller ikke for lite. I tillegg er den tekniske kvaliteten på snuttene såpass god at det løfter helheten.

Sliter med budsjettet

Uten å røpe for mye, kan det sies såpass at kommuneledelsen delvis får kjørt seg i denne revyen. I ett av numrene får vi blant annet se ordfører Siv Aasvik, økonomisjef Tommy Løveng og ikke minst rådmann Ola-Morten Teigen, slite intenst med å balansere budsjettet. Det store spørsmålet er hva som skal føres opp som inntekt, og hva som skal føres opp som utgift. Teksten i sketsjen er ikke blant de skarpeste, men seansen blir etter hvert såpass fysisk ellevill at det er vanskelig å holde latteren tilbake. Ellevilt blir det også i «Bryllupet», der stemningen er noe mindre hjertelig enn under bryllupsmiddager flest. Og verre blir det når ulike familiemedlemmer kommer til ordet, den ene mer eksentrisk enn den andre.

Andre hete tema som harseleres med er blant annet asfalt opp til Storheia, og utfordringene gravide kvinner kan møte så lenge dagens regjering sitter i førersetet. I tillegg til mye mer.

Uforutsigbar

En av de store styrkene til revyen er at mange av numrene er uforutsigbare og ofte inneholder en tvist. Når man tror numrene har satt seg og er i ferd med miste piffen, kommer det inn et nytt element som sprøyter inn ny energi og driv.

Men det betyr ikke at alt var fullkomment. De aller fleste av sketsjene er godt gjennomarbeidet, men et par av dem blir litt langdryge og kunne med fordel vært kuttet ned. Et eksempel er «Gamle dager», med et for så vidt artig premiss der flere pensjonister nærmest krangler om hvor ille oppvekstvilkårene deres var. At et par minutter hadde blitt fjernet her, hadde ikke gjort noe.

Fin stigning

Energien i revyen faller litt midtvegs, men tar seg gradvis opp igjen. Noen av revyens sterkeste nummer kommer i siste halvdel. Blant dem er en svært poengtert monolog, der Marit Fleines med god presisjon, gestalter en finnmarking med sterke meninger. Og ikke minst er innspurten på realitykonkurransen ubetalelig, og nesten verdt inngangsbilletten alene. Her spiller også en vesterålskjendis en sentral rolle, som seg selv.

Fortjener mer

Konklusjonen er at Sandnesrevyen leverer varene, igjen. Revyen er ikke perfekt, men har heller ingen utpregede svakheter. Den kombinerer en viss brodd med betydelig galskap, og som i tillegg er godt gjennomført. Ensemblet har åpenbar spilleglede og det er tydelig at de trives på scenen, og ikke minst at de tør å by på seg selv.

Foreløpig er det bare planlagt en forestilling til av årets revy, på lørdag. Det er synd. Både de på scenen og ikke minst publikum i Hadsel, hadde fortjent i alle fall en forestilling til.