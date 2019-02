VA og Andøyposten får konstituerte redaktører

Nyheter

Begge tiltrer sine nye posisjoner 1. mars.

– Årsaken til disse konstitueringene er at Geir Bjørn Nilsen, som i dag er ansvarlig redaktør for VOL, Andøyposten og VA, i 2019 skal jobbe for VOL på heltid. VOL er inne i en veldig positiv utvikling, og vi ønsker derfor at Nilsen skal konsentrere seg om å utvikle VOL, sier Mona Kristine Rosvold. Hun er styreleder i VOL, Andøyposten og Vesterålens Avis As.

Martin Kristiansen er 48 år og har arbeidet som journalist mer eller mindre hele livet. Han har blant annet arbeidet for Altaposten, NRK, Framtid i Nord og Andøyposten. Kristiansen er fra Andenes. Han er nyansatt i Vesteraalens Avis, og er formelt ansatt som nyhetsleder, men altså konstituert som redaktør.

Atle Nielsen, som har vært nyhetsleder i VA, forlater sin stilling en gang i mars for å begynne i Hadsel kommune.

Tony Gulla Sivertsen er allerede nyhetsleder i Andøyposten.