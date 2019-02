– En ekstremt artig opplevelse å være direkte på NRK

Nyheter

Det sier Siri Karoliussen fra tiende klasse på Sortland ungdomsskole. Hun var én av syv elever og syv foreldre som deltok i konkurranseprogrammet «Alle mot 1» på NRK1 lørdag kveld.

Under den første oppgaven i programmet fikk de 14 fra Sortland en badehette med et såkalt trappetroll plassert på hodet. Oppgaven var å forsøke å balansere trappetrollene fra en hengene posisjon til å balansere det sammenfoldet på holdet.

14 fra Sortland

Det klarte åtte av 14 deltakere fra Sortland. Deltakeren som spilte mot Norge-laget tippet 11. De som spilte «Alle mot 1» på app, tippet at tallet ville bli akkurat åtte, som var riktig, og vant dermed tusen kroner til kontoen for Norge-laget.

– Ydmykende

En av elevene, Mathias, ble intervjuet av testspilloppreporter Selda Ekiz før det braket løs, om hvordan det føltes for eksperimentet kom igang. – Ydmykende, svarte Mathias, som ellers så ut til å ta det hele med stor ro og som en uformell og morsom lek.

Det var Katarina fra Tønsberg som konkurrerte mot Norge, og vant en pen pengesum i finalen.

Forelder la løpet

En av foreldrene til skoleelevene, Ronny Myhre fra Sortland, må ta mye av æra for at elevene fra Vesterålen fikk delta under direktesendingen på NRK1.

– Jeg hadde forsøkt både TV2 og NRK, men fikk avslag på å delta med elevene. Så sendte jeg en direkte melding til Ole Rolvsrud, som etter fem timer meldte tilbake at han skulle forsøke å få det til. Etter en uke fikk jeg beskjed om at vi kunne delta som publikum. Og for tre uker siden fikk vi vite at vi skulle delte i selve programmet, sier Myhre.

– Har storkost oss

– Dette har vært veldig moro og vi har virkelig storkost oss. Det var helt fantastisk og var verdt det ene minuttet på skjermen. Det gikk med mye tid fra 16-tiden lørdag ettermiddag til vi var ute av NRK ved 22-tiden, sier han til VOL.

Regner med avlegger i Vesterålen

Han ser ikke bort fra at det kan bli en avlegger fra programmet i Vesterålen, kanskje med en opptreden på et kjøpesenter, sier han til VOL rett etter at programmet er ferdig.

Dette er «Alle mot 1»

«Alle mot 1« på NRK1 er et direktesendt underholdningsprogram for hele familien der én deltaker konkurrerer mot det norske folk. Deltakeren og seerne skal tippe utfallet av rare, morsomme og spektakulære eksperimenter og prøve å komme nærmest riktig svar. Programlederne er Selda Ekiz og Ole Rolfsrud.