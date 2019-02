– Mange spennende oppgjør, men færre jenter spiller fotball

Nyheter

Lørdag arrangerte Sortland IL jente- og damefotball hele dagen i Blåbyhallen på Sortland. 19 lag med om lag 200 jenter og damer fra store deler av fylket konkurrerte om medaljene, under Skibsgården Cup, som allerede har holdt det gående i en ti-årsperiode.

– Jeg tror det er viktig med bare jenter under denne turneringen, slik at de yngste jentene kan se at det er damer som spiller fotball på Sortland. Det vil bidra til rekrutteringen og bidra til at jentene vil spille videre, sier Kirsti Volden Andersen, som har vært turneringsleder for cupen.

Arrangementet varte store deler av dagen og det ble spilt mange kamper. Alt har gått som planlagt, bortsett fra at noen lag ikke kunne komme på grunn av dårlig vær, blant annet lag fra Tromsø og Bodø samt Mjølner fra Narvik.

Hun er opptatt av at det skal være en god dugnadsånd i laget, og mener at det er viktig med samarbeid for å få til et slikt arrangement.

– Det blir færre og færre jentelag, og det er få deltakere i år. Vi er mye avhengige av foreldre, sier Kirsti Volden Andersen, som etter en rask oppregning finner du at det er cirka 70 jenter som spiller fotball i Sortland IL.