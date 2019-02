Øksil med knepen seier mot Sortland

Nyheter

Hanne Steen i Øksil sier på vegne av volleyballherrene, at Øksil så langt er ubeseiret i 2. divisjon og at de ikke hadde til hensikt å gi fra seg poeng i denne kampen heller. Og det skulle holde helt til kampslutt.

– Sortland kom desidert best i gang og ledet 11-6 over Øksil, før Øksil-guttene fant rytmen i spillet. Thomas Evensen kom på serve og samtidig har vi god blokkstyrke i Casper Jørgensen og Simon Evensen som stopper sortlandsangrepet og gjør at vi henter inn forspranget på stillingen 16-16. Lagene følger hverandre, men når vi runder 20 poeng setter Gabriel Bjørkås inn angrepsstyrken og vi ender på 25-20.

Inn med ungdommene

I andre settet bytter Øksil inn alle sine U17 spillere.

– Det var kanskje litt risikabelt siden første settet ble så pass jevnt, men det er viktig å få en god gjennomkjøring for våre yngste også. Markus Steffensen og Sigurd Bjerke Larsen på kant, Simon Evensen og Vebjørn Vottestad på legger og diagonal og ikke minst Casper Jørgensen i midten. De unge guttene overbeviser sterkt og imponerer. God blokking, og kontante angrep gjør at Sortland blir tildelt 13 poeng.

Jevnt i tredje sett

I tredje sett bytter Øksil på spilletiden og lagene følger hverandre ball for ball.

– Det ble begått flere feil fra Øksil-guttene i dette settet, men det tåler vi og selvtilliten er fortsatt til stede. Sortland server på stillingen 23-21 og aner at settballen kan nærme seg. Øksil- guttene har andre hensikter og stopper første forsøk. På stillingen 21-22 kommer Thomas Evensen inn fra benken og server trygt samtidig som han leverer forsvarsspill av høy klasse, i følge Hanne Steen.

– Framme med nettet har vi Markus, Gabriel og Lars Einar og det betyr at vi har tre angrepspunkt samtidig som vi har god blokkstyrke. Guttene spiller disiplinert og det blir flere lange ballvekslinger, men Øksil har kontroll og vinner settet 25-23.

Hanne Steen mener at laget denne gang har hatt et angrepsregister og en bredere spillerstall.

– Vi ser samtidig at vi trenger å jobbe mer med servepress og variasjon i angrepet. Vi har mange viktige kamper foran oss og vi ser at det kan bli mye å glede seg til, sier Hanne Steen.