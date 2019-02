Gikk hardt for seg i Tromsø og Harstad

Nyheter

I Tromsø sentrum søndag blir en bilfører mistenkt for å være påvirket av alkohol under kjøring. Dette ble avslørt i forbindelse med et trafikkuhell i Storgata og Nordre Tollbugate. I Tromsø sentrum måtte politiet også stoppe en bilist som vinglet på veien. I Nordkjosbotn ble en mann i tredveårene stoppet av politiet og mistenkt for promillekjøring.

Ved halv firetiden natt til stønad måtte en bileier ringe politiet fordi to personer hadde tatt seg inn i bilen hans. De to ble kort tid etterpå pågrepet av politiet. Det viste seg at de hadde vært i flere biler.

Natt til lørdag ble to personer bortvist av sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Fredag fikk politiet melding om en beruset mann i sentrum av Tromsø. Han ble innbakt av politiet og satt i drukkenskapsarresten fordi han ikke kunne gjøre rede for seg.

Samme dag ble politiet kontaktet av et lokalt hotell som kunne melde at to personer hadde braket sammen på et hotellrom. Situasjonen hadde roet seg da politiet ankom, men en av de to var uønsket av hotellet. Vedkommende ble derfor innbrakt på grunn av beruselse og ordensforstyrrelse.

I Harstad kom en politipatrulje over en voldsepisode på byens torg. En person ble anmeldt av politiet for ordensforstyrrelse og ble bortvist fra sentrum.

Dagen før hadde en person vært utagerende ved en privat bolig i Tromsø. Han var godt kjent av politet og ble tatt med og satt i arrest.