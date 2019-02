Kansellerer fergeavgangene over Vestfjorden

Nyheter

Torghatten Nord AS melder om at kansellering i sambandet gjelder alle avganger for A og B ruten inntil videre. Årsaken er værforholdene i Vestfjorden.

Som vanlig er det viktig for reisende å følge med på varslene fra Torghatten. I følge værvarslet for Lødigen, fra yr.no, er det søndag ved tolvtiden liten kuling i området.

Vindstyrken er på 13 sekundmeter. Dette skal i følge varselet øke til stiv kuling og 16 sekundmeters vind klokka 15 søndag. Deretter skal vinden løye noe utover ettermiddagen, men til kvelden øker vinden igjen til stiv kuling igjen.