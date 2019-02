Oppdretterne kan få unntak fra trafikksystemet

Nyheter

Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Fargen i trafikklyset avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

– Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet, melder departementet.

Fristen for å sende inn dokumentasjon på at kravene er oppfylt er nå utsatt fra 1. mars til 5. april. Oppdrettere trenger ikke å dokumentere at kriteriene for unntak er oppfylt for perioden 1. til 5. april 2019. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet vil i god tid før fristen publisere skjema og veiledningsmateriell for de som skal søke.