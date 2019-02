Politiets gjøren og laden siste halve døgnet

Nyheter

Politinatta startet med at en ungdomsfest på Sortland måtte avsluttes et kvarter inn i det nye døgnet.

Like etter klokka ett ble en mann i 30-årene innbragt av politiet i Mo i Rana. Han skal ha sloss utenfor et utested i sentrum av byen.

I naboregionen Lofoten måtte politiet ved to-tiden bistå en vekter i Kabelvåg. Et utested hadde problemer med en vanskelig gjest. Politiet måtte gi pålegg til vedkommende om å holde seg borte fram til søndag morgen.

Rundt klokka tre ble en dame i 20-årene tatt av politiet for bruk og besittelse av narkotika på et utested i Mo i Rana. Hun ble arrestert og kjørt til arresten.

Nærmere halv fire måtte nødetatene rykke ut til en brann i en garasje i Sømna kommune. Brannen ble raskt slukket. Det skal ha vært brann i en motorsykkel.

Kvart på fem rykket nødetatene ut til en adresse i sentrum etter at en brannalarm ble utløst. En person måtte ha tilsyn med ambulansepersonell etter å ha blitt utsatt for røyk. Vedkommende ble etter hvert kjørt til legevakta for behandling.

En mann i 20-årene ble pågrepet av politiet i Bodø sentrum lite før halv seks søndag morgen. Han var innblandet i en voldshendelse ved Glasshuset i sentrum av byen. En annen person ble fraktet til legevakt for behandling.