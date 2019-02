Rødt i sterk vekst i Nordland

Nyheter

Det skriver Rødt Nordland i en pressemelding, etter at de holdt sitt årsmøte i Bodø i helga. Partileder og stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, deltok og innledet til diskusjon om den politiske situasjonen foran valget.

– Rødt er i sterk vekst over hele landet, også i Nordland. Det kom til uttrykk gjennom mange nye delegater fra lokallag i både små og store kommuner i fylket. Med de planene som er lagt for likestilling vil over 90 prosent av befolkningen i Nordland ha mulighet til å stemme på en liste fra Rødt i kommunestyrevalget.

Følgende fylkesstyre ble valgt: Gunnvald Lindset (Vefsn, gjenvalgt som leder), Linn Stemland (Bodø, ny), Ove Amundsen (Rana, ikke på valg), Ludvig Kvandal (Bodø, ikke på valg), Hanne Bjerkvik (Narvik, ny), Camilla Hestvik (Vega, ikke på valg), Per-Gunnar Skotåm (Fauske, gjenvalgt) og Marie Goretti Stein (ikke på valg).

I følge pressemeldingen vedtok årsmøtet blant annet en uttalelse om å forsvare abortloven mot regjeringas hestehandel med kvinners selvbestemmelsesrett. Rødts andrekandidat på fylkestingslista, Synne H. Bjørbæk, oppfordrer til slagkraftige markeringer og demonstrasjoner over hele fylket på kvinnedagen 8. mars.

Rødts fylkestingsrepresentant og førstekandidat, Per-Gunnar Skotåm, vil følge opp en uttalelse om kontroll av utenlandske vogntog døgnet rundt og krav om å forby kabotasjekjøring fordi det fremmer sosial dumping.