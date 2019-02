Åtte vesterålinger på lista. Torseth innstilt som nr. fire

Nyheter

– Jeg er stolt, glad og meget motivert for valgkamp. Tilliten betyr mye for meg, og det å få representere partiet mitt på førsteplass er en ære.», sier Refsnes i en pressemelding.

Kirsti Saxi fra Bodø ble valgt til andreplassen. Hun har lang erfaring fra politikken, og har blant annet vært fylkesordfører i Finnmark. Marius Jøsevold, sittende gruppeleder ble valgt til tredjeplassen. Vesterålingen som havnet øverst på lista var Christian Torset, på en fjerdeplass. Det er også flere andre vesterålinger på lista, inkludert Line Tollefsen (Andøy), Werna Steffensen og Jørun Drevland (Sortland), Noli Nilofar og Per Atle Bayner (Begge Hadsel), Gøril Karlsen og Rolf Hugo Eriksen (Bø)

Torseth, som også er fylkesleder i partiet, sier følgende om lista.

– Med dette laget vil SV få en sterk og slagkraftig fylkestingsgruppe med meget tung og bred kompetanse. Vi i Nordland SV er ekstra glad for å ha to kvinner på topp. Vi har en lang historie med kvinner i toppverv, helt fra Hanna Kvanmo, via Kristin Halvorsen til Mona Fagerås som representerer Nordland på Stortinget, og Refsnes og Saxi passer svært godt inn i den tradisjonen, sier han.

På landsbasis har SV fått 1800 nye medlemmer i løpet av årets første måned, og flyter på en medgangsbølge.

– Det er enkelt å engasjere seg for tiden. Nordland SV har fått 150 nye medlemmer hittil i år, vi har en stabil oppslutning på meningsmålingene rundt åtte prosent, og en utrolig positivitet i organisasjonen. Vi har et realistisk mål om å doble fylkestingsgruppa, og vi gleder oss voldsomt til å komme i gang med valgkampen. 2019 blir vårt år, sier han i pressemeldingen.