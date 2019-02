Cruiseskip kommer ikke likevel

Nyheter

Anløpet kanselleres på grunn av dårlig vær.

– Skipet gikk fra Tromsø i går, men på grunn av dårlig vær og høy sjø, er det kraftig forsinket. Derfor ble det besluttet at anløpet på Sortland kanselleres, og at skipet i stedet går rett til Trondheim. Det er kjedelig at slikt skjer, men været kan vi ikke gjøre noe med, sier driftssjef ved Sortland havn, Einar Glad Pedersen.

Men går alt etter planen, tar det ikke lang tid før AIDAura returnerer til Sortland. Cruiseskipet har et nytt anløp ved Sortland havn om 14 dager.