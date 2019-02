Nyheter

Statens vegvesen melder om at et vogntog har snurret på veg mot grensen, på E10 ved Bjørnfjell. Vogntoget har truffet et trafikkskilt og skadet dette. Det er ikke meldt om personskader. En politipatrulje på veg til stedet for å sjekke dekkutrustningen til vogntoget.