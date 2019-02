Madrugada slipper sin første låt på 11 år

Nyheter

Navnet på låten er Half Ligt, som er en del av den kinoaktuelle filmen «Amundsen».

– Da vi ble forespurt om å lage musikk til denne historiske filmen, tenkte vi at det var en god anledning til å gå i studio og spille inn en helt ny låt. Vi har spilt mye sammen det siste året, og det føles godt å dele noe nytt med publikum som virkelig har tatt imot oss med åpne armer etter at vi fant sammen igjen, uttaler bandet i ei pressemelding.

I pressemeldingen fremheves det også at stemingen i låta er helt rett for filmen.

«Det drømmende og luftige lydbildet i låten kler stemningen i filmen, og Høyems umiskjennelige vokal varmer opp i et ellers forblåst og kjølig polarlandskap. Det låter definitivt som Madrugada, men Madrugada anno 2019.», heter det.

– Det var som å spille foran 10.000 venner. Energien fra folk var helt fantastisk

Comeback

Da Madrugada i fjor annonserte at de tre gjenlevende originalmedlemmene hadde funnet sammen igjen for å spille konserter, solgte de ut to kvelder i Oslo Spektrum på under 48 timer. Konsertene ble gjennomført med stor suksess, og til fantastiske anmeldelser i musikkpressen.

For tiden er Madrugada ute på en meget utsolgt Europaturné, etterfulgt av en travel festivalsommer i Norge.

På sine ti år som band befant Madrugada seg kontinuerlig i toppsjiktet av norske band, og hadde også en betydelig karriere utenfor Norge. De har mottatt tilsammen fem Spellemannpriser, inkludert «Årets Spellemann», samt en rekke salgstroféer.

Kanskje er denne låta første steg til ny plate? Foreløpig har bandet sagt lite om planene etter konsertene, men fansen håper i det lengste at siste strofe ikke er sunget i studio for dette bandet.