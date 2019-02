– SV fil at fisken skal komme kystsamfunnene til gode

Nyheter

Under årets første fylkesting som ble avsluttet i Bodø i dag, fremmet SV et forslag til uttalelse om at trålerressurser bør omfordeles til kystflåten, for å bidra til økt verdiskaping og rekruttering.

– Det er innlysende at dagens pliktsystem ikke fungerer etter intensjonen med ordningen. Det er trålerne som har brutt samfunnskontrakten, ikke de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Her er SV sitt forslag – Øk verdiskapingen langs kysten! Nordland fylkesting støtter Norges Kystfiskarlag innspill til høringen i næringskomiteen om pliktsystemet.

Dersom trålerne ikke lenger oppfyller intensjonen med konsesjonene har de heller ikke rett til å beholde disse, dersom pliktsystemet i sin helhet avvikles. Trålkonsesjonene ble tildelt på bakgrunn av at de skulle tjene samfunnene, og ikke aksjonærene. Erfaringer viser at dagens pliktsystem ikke fungerer etter intensjonen med ordningen, som er å bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene ved å sikre råstofftilførsel til landanleggene i Nord-Norge. Nordland fylkesting mener det er behov for endringer i systemet som sikrer en bedre etterlevelse av Havressurslovens § 2 og § 3 slik pliktkommisjonen innstilte på i sin rapport i 2016. Med bakgrunn iblant annet dette er Nordland fylkesting enig med Norges kystfiskarlag at det er innlysende at det er aktørene som har brutt denne samfunnskontrakten som må omstille seg – ikke de fiskeriavhengige kystsamfunnene. Det er altså trålerflåten som må omstille seg slik at landindustrien kan nyttiggjøre seg av dette råstoffet for lønnsom bearbeiding i Norge. Nordland fylkesting ber regjeringen innstiller på at trålernes konsesjoner omfattet av pliktordningen i torskefiskeriene trekkes tilbake over en 15-30 års periode, i tråd med juridisk betenkning i pliktkommisjonen. Disse bør omfordeles til kystflåten, som vil føre til økt verdiskaping og øke rekrutteringen.

Gruppeleder for SV, Marius Meisfjord Jøsevold, sier det er trålerflåten som må omstille seg ikke de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Uttalelsen fra SV som bygger på Norges Kystfiskarlag sine innspill til høring i Stortingets næringskomite, fikk bare stemmene til SV og Rødt.

Jøsevold er skuffet over at ikke fylkestinget i Nordland ser behovet for at felles ressurser skal komme til felles nytte.

– Havressursloven er klar på at det er folket i fellesskap som eier de marine ressursene, og da må vi ta de nødvendige grepene som må til for at loven skal etterleves, avslutter Jøsevold.