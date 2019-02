Mikalsen glad for enstemmig vedtak om Ofotbanen

Hele uttalelsen

13. Uttalelse fra Venstre, Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne - Ofotbanen må prioriteres

Ofotbanen utgjør 1% av Norges jernbanenett, men tar hånd om hele 62% av alt gods som fraktes på norske jernbaner. I NTP 2018-2029 er det avsatt kr. 18 milliarder kroner til en «jernbane-gods-pakke.»

Nordland fylkesting mener tiden nå er inne for et løft for Norges viktigste jernbanelinje for gods, og ber om at Ofotbanen gis prioritet når disse midlene skal fordeles. Store deler av landsdelens dagligvarer kommer i dag med jernbane inn til Narvik, returlasten er fisk ut til verden.. Godsmengden er økende, som igjen har ført til kapasitetsproblemer. Ofotbanen har et godt økonomisk grunnlag med god retningsbalanse på godstransporten. Ofotbanen kan vise til miljøriktig drift ved at den er elektrifisert og på veien ned til Narvik leveres det overskuddsstrøm inn på det lokale nettet. En historisk satsing på jernbane, må også bety satsing på Ofotbanen.

Nordland Fylkesting ber regjering og Storting øke tempoet på utbyggingen av nødvendig kapasitet på Ofotbanen

May Valle V

Beate Bø Nilsen H

Kurt Jenssen Sp

Bjørnar Skjæran Ap

Marius Meisfjord Jøsevold SV

Espen Benjaminsen MDG