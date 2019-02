Solberg og Dale jaktet «ulydige» vogntogsjåfører

Nyheter

– Vi har fått høre om mange vogntog og sjåfører som er tatt på veldig ulike ting – alt fra promille og dårlig sikret last til tekniske mangler med vogntogene. Det er for mange som er i for dårlig stand, sier Solberg (H) til NTB.

I ytterste konsekvens er resultatet av vogntog med for dårlige dekk eller sjåfører uten kompetanse til å ferdes på norske vinterveier, dødsulykker, advarer statsministeren.

Mot normalt ble alle vogntog stanset, og kontrollen la spesielt vekt på vinterutrustning. Det var Statens vegvesen som utførte kontrollene, men utrykningspolitiet og Tollvesenet var til stede.

– Utgangspunktet er at alle som reiser over grensene, skal vite at de risikerer å bli kontrollert når som helst, sier Dale, som advarer sjåfører mot å «vente ut» kontrollen på andre siden av grensen.

– Det klarer de ikke, sier han.

Dale (Frp) fremholder at 50 av de omkring 300 vogntogene som ble kontrollert tirsdag kveld, fikk pålegg på grunn av mangler.

– Det viser at vi har en jobb å gjøre, konstaterer han.

Dale vil vurdere om det er behov for å stramme inn regelverket ytterligere, blant annet ved å stille strengere krav til vinterdekk og gi høyere bøter til sjåfører som ikke følger reglene.

– Men vi ser heldigvis at antall ulykker har gått ned de siste årene, noe som forhåpentligvis også henger sammen med innskjerpinger. I sum er det trygt å ferdes på norske vinterveier.

