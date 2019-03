Folk langs kysten rydder strender som aldri før

Nyheter

I 2016 fikk Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) inn tre tonn strandavfall. I 2017 økte det til 12 tonn og i fjor leverte ivrige strandryddere inn hele 38 tonn avfall til renovasjonsselskapet, skriver Fiskeribladet.

Miljøingeniør og prosjektleder for «Rent Hav Helgeland», Merethe Aasen er imponert over folkets oppslutning om strandryddingen i fjor, og hun håper på minst like stor innsats og avfallsfangst i 2019.

- I år skal vi forbedre ordningen, og setter blant annet ut sju containere rundt om i våre medlemskommuner på Helgeland, slik at det blir lettere for folk å få levert avfallet, opplyser hun til Fiskeribladet.

