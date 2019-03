Nyheter

Dette skriver NRK Nordland. Søndag vedtok blant andre Innlandet og Møre og Romsdal Arbeiderparti at de ikke er ønskelig med oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– I de sårbare områdene ser alle at det er lite hensiktsmessig å konsekvensutrede, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti til NRK.

At to nye fylkeslag, og totalt ti i tallet, nå sier nei til konsekvensutredning, har gjort flere naturvernere mer optimistiske.

Leder av Naturvernforbundet, Silje Lundberg, sier til NRK at disse fylkeslagsvedtakene er et tydelig signal om at partiet må ta et klart standpunkt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er umulig for partiet å ha noe troverdig i miljøpolitikken før de snur i denne saken, sier Lundberg til NRK Nordland.

Ved godt mot er også WWF, som synes det er svært positivt at to nye fylkeslag sier nei til konsekvensutredning. Fredrik Myhre i WWF (Verdens naturfond), sier til NRK at de håper og tror at hele partiet kommer til å si ja til fiske og natur, og nei til olje etter landsmøte i april.

– Det er et område vi vet mye om og all kunnskapen sier at man ikke skal ha en olje- og gassaktivitet, sier Fredrik Myhre i WWF.