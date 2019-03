Oppgraderer «Finnmarken» til ekspedisjonsskip

Nyheter

Fra 2021 skal nyoppussede MS Finnmarken seile året rundt på ekspedisjonscruise til håndplukkede destinasjoner langs norskekysten.

Men etter at den omfattende oppgraderingen er ferdig våren 2020, kan Hurtigrutens gjester få muligheten til å oppleve nye MS Finnmarken de siste månedene hun seiler i Kystruten Bergen - Kirkenes. Dette opplyser Hurtigruten i ei pressemelding

– Vi skal forvandle henne til et fullverdig, premium ekspedisjonscruiseskip, med komforten og fasilitetene som trengs for å skape unike opplevelser, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.

Skipet skal gjennom større tekniske, miljøvennlige oppgraderinger – som ombygging og oppgradering av motorene slik at de tilfredsstiller alle kjente og kommende reguleringer (Tier 3). Hun får også landstrømtilkobling, og blir klargjort for fremtidig installasjon av batteripakker.

Alle lugarer og suiter blir totalrenovert, med lyse moderne materialer og større vinduer for å løfte reiseopplevelsen. På dekk 8, der det i dag ligger treningsstudio og sauna, blir det bygget fem store suiter med panoramavinduer og spektakulær utsikt.

Hovedrestauranten forvandles til Restaurant Aune, Hurtigrutens nye restaurantkonsept for den stadig voksende flåten av ekspedisjonscruiseskip. Restauranten er oppkalt etter skipshandler Tinus Aune fra Tromsø, og skal servere frokost, lunsj og middag i en sosial og uformell skandinavisk atmosfære.

Restaurant Lindstrøm - en spesialrestaurant oppkalt etter polarkokken Adolf Henrik Lindstrøm, polarheltenes foretrukne kokk på de mest kjente ekspedisjonene. Rettene vil hente inspirasjon fra tradisjonell norsk matlaging, samtidig som de får en moderne vri, både til frokost og middag.

Restaurant Fredheim, et uformelt spisested oppkalt etter den legendarisk fangststasjonen på Svalbard, skal bygges på dekk 7, og et grillsted på dekk 8.

Hurtigrutens nye høyteknologiske Science Center (bildet over) skal bygges forut på dekk 4. I tillegg til forelesningssaler, vil området få det siste innen høyteknologiske verktøy som berøringsskjermer, forskningsutstyr og andre interaktive hjelpemidler.

Nytt wellness-område vil bli bygget på dekk 7, og inkluderer en lounge, behandlingsrom, treningsstudio og sauna med panoramautsikt.

Bassengområdet utendørs på dekk 7 vil bli totalrenovert, butikken utvidet - og bildekket fjernet og omgjort til startpunkt og samlingssted for Hurtigrutens ekspedisjonsbåter (rib-er) og annet ekspedisjonsutstyr.

Nye Norge-turer ute for salg

– Se for deg å stå på dekk og se nordlyset blafre over en stjernespekket himmel, mens du seiler et steinkast fra 1000 meter høye fjellsider. Eller å oppleve lokalsamfunn badet i midnattssol nord for polarsirkelen. Dette er det du får når du bestiller ditt norske eventyr med Hurtigruten, sier Skjeldam.

Hurtigruten startet det som i dag regnes som verdens vakreste sjøreise – den 2500 kilometer og 11 dager lange reisen mellom Bergen og Kirkenes – for mer enn 125 år siden.

Hurtigrutens skip i Kystruten Bergen – Kirkenes besøker 34 havner, kjøper ferske råvarer fra lokale leverandører, samarbeider med lokalsamfunn og tilbyr mer enn 90 utflukter - som fjellturer, båtturer, hundeslede eller andre utendørsaktiviteter ledet av lokale eksperter og Hurtigrutens ekspedisjonsteam.

– Hurtigruten er originalen. Det å ha seilt langs norskekysten siden 1893 gir oss en helt unik kunnskap, kjennskap og kjærlighet til disse farvannene. Kysten er, og vil alltid være, vårt hjem – mens vi samtidig utforsker et økende antall eventyrlige steder over hele verden, sier Skjeldam.