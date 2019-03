Premierer den mest trafikksikre kommunen

Nyheter

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet, og løfte de frem som forbilder for andre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Bø godkjent som trafikksikker kommune Bø kommune, skolene og barnehagene har fått beviset på at de er trafikksikre. Kommunen fikk også 75.000 kroner fra Nordland fylkeskommune, og skolene og barnehagene til sammen 90.000 kroner fra Trygg trafikk,

Å inspirere til bedre trafikksikkerhetsarbeid lokalt, er målet med prisen. Den skal gå til en kommune som kan vise til sitt gode trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid. Kommunen må blant annet ha en trafikksikkerhetsplan som sikrer skoleveiene.

Snart er alle kommunene i Vesterålen trafikksikker Andøy fikk bevis på godt trafikksikkerhetsarbeid – Det står respekt av det arbeidet dere har utført, sa fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) da han torsdag erklærte Andøy som trafikksikker kommune. Og snart kan alle kommunene i Vesterålen smykke seg med tittelen.

Fylkeskommunen nominerer

I disse dager sender samferdselsdepartementet ut invitasjon til fylkeskommunene. Det er nemlig fylkeskommunene som skal nominere en eller to kommuner som de synes har utmerket seg i trafikksikkerhetsarbeidet.

Videre er det Statens vegvesen som har ansvaret for ordningen og gjør de videre nominasjonene. Til slutt er det samferdselsdepartementet som, i samarbeid med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet, skal ta den endelige avgjørelsen.

De som har vunnet prisen er: