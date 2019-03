Vogntog stanset trafikken i tunnel. Måtte ta på kjetting

Nyheter

Mandag kveld melder Statens vegvesen om at Sløverfjordtunnelen på E10 i Hadsel, er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Politiet bekrefter hendelsen.

– Vi har fått melding at det er røyk i tunnelen. Brannvesenet er snart på stedet, får VOL vite av vakthavende ved operasjonssentralen, som opplyser om at tunnelen er stengt.

Når VOL tar kontakt med 110-sentralen i Bodø, informerer de om at nyheten om røykutvikling var en feilmelding.

– Det stemmer ikke. Det som skjedde var at et utenlandsk vogntog stoppet i tunnelen for å ta på kjettinger på hjulene. Dermed ble det stans i trafikken og tunnelen ble stengt en liten stund. Men nå blir tunnelen straks åpnet igjen, forteller vakthavende ved 110-sentralen, Andreas Skindlo til VOL.