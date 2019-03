Slik påvirker seismikkskyting livet i havet

Nyheter

– Både fisk og sjøpattedyr har en godt utviklet hørsel. De bruker den til å finne mat, en partner eller for å oppdage fiender. Ulike dyr har ulik risiko for å bli påvirket av bråk, og tidvis kan skaden være større, sier havforsker Lise Doksæter Sivle på HI sine nettsider.

Over hundre på Fest førr Fesken: – Har trua på at vi vinner denne kampen Folkeaksjonen Oljefritt Vesterålen, Lofoten og Senja markerte fesken med feiring i samfunnssalen. Aksjonsleder Odd Arne Sandberg oppildner til innsats for å dra seieren hjem i vår.

Kan være kritisk

Instituttet er et av Oljedirektoratets rådgivende organ for samtlige operasjoner til havs som involverer lyd som kan påvirke fisk.

I rapporten kommer det frem at enkelte fiskearter, som for eksempel hyse og torsk, svømmer bort fra seismikkilden, med en avstand på opptil 30 kilometer. Havforskeren sier at dette ikke trenger å være et problem i selve beiteperioden til fisken, da fisken er spredt i denne perioden.

– Men dersom det skulle skje på et gytefelt der all fisker står samlet i et avgrenset område, kan det være kritisk, sier Sivle.

Gytefeltene er nøye utvalgt og har akkurat de forholdene som trengs. Havstrømmene kan ta med seg skreiens egg og larver, og videre frakte dem fra gytefeltene i Lofoten og opp til Barentshavet. Sivle sier at hvis fisken da gyter et annet sted, vil kanskje ikke larvene havne der de skal.

– Dette kan påvirke rekrutteringen til bestanden negativt, sier hun.

Freiberg om oljevernbase på Fiskebøl: – Oljevernbasen på Fiskebøl i trygge hender med tanke på fremtidig aktivitet Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er trygg på fremtidig aktivitet rundt oljevernbasen på Fiskebøl.

Bør ikke avbryte hvalen

De har derimot ikke funnet noen tegn på at seismikkskyting har en negativ påvirkning på nyklekte fiskelarver.

Fylkesårsmøtet til Nordland Ap: Sier nei til olje og gass Et stort flertall i Nordland Arbeiderparti gikk i går kveld gikk inn for å legge bort kravet om konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. –Vi er veldig glade for det Bodø Ap og Sortland Ap har gjort i denne saken, sier Tove Mette Bjørkmo.

Forskerne fraråder derimot seismikk nord i Barentshavet, sa både finnhval, vågehval og knølhval beiter intensivt der. For 2019 er dette ikke blitt frarådet.

– Forskningen viser at pulserende lyd fra militære sonarer kan få hval til å slutte å beite og svømme vekk. I mangel på direkte kunnskap antar vi at seismikk vil ha samme effekt. Når hvalen har kommet ens ærend for å beite 24 timer i døgnet, er det noe vi ikke bør avbryte, sier Sivle på HI sin nettside.

Her finner du hele rapporten.