Nyheter

Tirsdag kveld melder vegtrafikksentralen at et vogntog sperrer veien ved Kongsvik på E10. Ett felt er sperret som følge av hendelsen, slik at det er mulig for øvrig trafikk å komme seg forbi på stedet.

Ifølge vegtrafikksentralen jobbes det nå med å laste av traileren i forbindelse med berging, og at veien derfor periodevis blir sperret i intervaller på 20 minutter. Bilister må derfor belage seg på noe venting.