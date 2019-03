Vesterålinger deltar i strabasiøst skiløp som går over åtte fjell og 4000 høydemeter

Nyheter

Lørdag 9. mars arrangeres tredje utgave av Lofoten Skimo. Konkurransen er den første av totalt tre årlige konkurranser i The Arctic Triple. Tre vesterålinger stiller til start under helgens løp, inkludert Mattis Ekeland Paulsen, Andenes, Erik Rokkerud, Andenes og Sandra Busa, Sortland.

Lofoten Skimo består av to distanser. Den lange distansen er 36km der litt over 4.000 høydemeter og åtte fjell skal forseres. Starten går i Morfjorden og man gjør en nord-sør kryssing av Austvågøya, med målgang i Svolvær. Den kortere distansen er ifølge arrangørene for alle fjellvante og tar utøverne gjennom 12 kilometer, over to fjell på til sammen litt over 1000 høydemeter.

Løpsleder Kristian Nashoug forteller i en pressemelding at alt ligger til rette for et flott arrangement lørdag.

– Nå har det vært snøbyger i flere dager og så skal det klarne opp og bli sol fra skyfri himmel og lite vind. Mer enn det kan vi ikke ønske oss», sier Nashoug. De neste dagene skal brukes til å merke en spektakulær og trygg løype i Lofotfjellene, sier han.

Totalt er det ca. 50 løpere fra sju land påmeldt, og over halvparten skal gå den lengste distansen; Lofoten Skimo 4000. Den starter i fjæra i Morfjorden, går over åtte fjell med totalt 4000 vertikale høydemeter.

– Dette er en skikkelig kraftprøve, men også en unik og fantastisk måte å oppleve Lofotlandskapet, sier Nashoug i pressemeldingen.

Den korte distansen går over to fjell og 1200 høydemeter og passer for alle som vil ha seg en flott skitur i Lofotfjellene, enten de vil konkurrerer om en topplassering eller ta det som en tur. Begge distansene har målgang på torget i Svolvær.