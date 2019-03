Arrangerer vardebrenning for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Nyheter

I Vesterålen blir det vardebrenning på gammelmoloen på Andenes, i Frikirka i Fjorfjord, ved Sletteliberget i Bø, ved Kartnesest på Myre og på Strand, i Sortland.

– Vardebrenningen, som blir arrangert for tiende gang, skal symbolisere at det er fare på ferde - for politikerne i AP, Høyre og Frp, som vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, står det å lese i en pressemelding fra Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

I Arbeiderpartiet skal saken om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja diskuteres på landsmøtet i april, der ti av 15 fylkeslag foreløpig er mot at de nevnte områdene skal åpnes for oljevirksomhet.