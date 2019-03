Bedrifter i Nordland får over 7 millioner kroner til kompetanseheving

Nyheter

Det sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Fremskrittspartiet) som legger til at i 2019 har regjeringen gjennom Kompetansepluss fordelt totalt 162.483.760 kroner, og Nordland får 7.306.000 kroner gjennom ordningen.

– Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter og jeg er glad for at så mange søkere spredt over hele Nordland har fått tilskudd i år.

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk.

Behov

Dagfinn Olsen sier videre at kravene til omstilling gjør at flere har behov for å oppdatere kunnskapen.

– Penger gjennom Kompetansepluss gir flere anledning til å lære enten på arbeidsplassen eller via noen av kurstilbyderne Opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen bidrar til å styrke enkeltmenneskers deltakelse i dagens og fremtidens arbeids- og samfunnsliv, sier Olsen og fortsetter:

– Behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort, og Kompetansepluss bidrar til bedre integrering, til mer kunnskap og til at færre går ut på dato. Digitale ferdigheter blir stadig viktigere. Ordningen bidrar til at flere kan oppdatere ferdighetene sine og henge med i den digitale utviklingen.