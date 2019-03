I fengsel for vold mot broren

Nyheter

En mann på rundt 30 år fra Vesterålen sto for noen uker siden tiltalt for å blant annet ha stukket to fingre inn i øynene til sin egen bror og utøvet vold.

Mannen står tiltalt for brudd på Straffelovens paragraf 273 for å ha skadet en annens kropp: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.»

Den aktuelle torsdagen i august i fjor skal den tiltalte ifølge tiltalebeslutningen ha stukket to fingre inn i øynene til sin bror. Ikke nok med det, for den tiltalte skal videre har fortsatt med å slå eller sparke broren gjentatte ganger mot hode og kropp.

Broren som ble utsatt for volden ble påført brudd i kjeven. Han fikk i tillegg flere blåmerker. Det er også konstatert hevelser samt at tennene ble skadet.

Påtalemakten mente i følge tiltalebeslutningen at straffelovens paragraf 79 bokstav b komtil anvendelse. Denne åpner for at retten kan doble fengselsstraffen. Doblingen av straffen kan ikke økes til mer enn seks år.

Dette gjelder når en tidligere domfelt person på nytt har begått en straffbar handling av samme sort som han tidligere er dømt for. I dommen kommer det frem at mannen har blitt dømt tidligere.

Den fornærmede mannen ble trodd i retten.

«Ikke minst på denne bakgrunn vurderer retten tiltaltes forklaring å være lite troverdig. Den fremstår oppkonstruert og til dels skjønnmalende av tiltaltes opptreden i forhold til fornærmede, både før og under slåsskampen. At tiltaltes forklaring kan sies å underbygges av det som er referert ijournalen fra legeundersøkelsen av tiltalte, endrer ikke på rettens syn.»

Det sentrale i rettens vurdering av hendelsesforløpet er likevel at skadene fornærmede ble påført er grundig dokumentert, og at de ikke kan ha annen årsak enn tiltaltes voldsutøvelse.

På bakgrunn av dette, mente retten mannen kunne dømmes for det han sto tiltalt for.

Utmålingen

Strafferammen på lovbruddet er seks år. I sin utmåling la retten vekt på at tiltalte fortsatte volden selv om fornærmede lå nede. De la også vekt på at volden kom som følge av en krangel hvor begge brødrene var delaktige.

Retten la vekt på at tiltalte tidligere har en dom på seg på ti måneders fengsel.

Derfor skulle det avsies en etterskuddsdom hvor det skulle tas utgangspunkt i hva som ville vært en riktig samlet straff dersom forholdene var blitt pådømt i samme sak.

Retten fant etter en samlet vurdering at dersom forholdet som pådømmes i denne saken hadde blitt pådømt i september 2018, hadde det gitt grunnlag for en forhøyet straff med 75 dager.

I den enstemmige dommen ble mannen dømt til 75 dagers fengsel, med fradrag i tiden han har sittet i varetekt.

Det er uvisst om dommen er anket.