Sortland kommune har størst andel av kvinner i kommunestyret, mens Andøy har størst lønnsgap mellom menn og kvinner

Ser vi på kommunene i Vesterålen viser det seg at det i Hadsel i fjor var en kvinneandel på 36 prosent i kommunestyret der.

I Bø var endelen 36,8, i Øksnes 33,3 og Andøy på bunn sådan med 26,1 prosent. Sortland er den kommunen med høyest andel kvinner i kommunestyret. Her er opp mot halvparten kvinner, 48,1 for å være pinlig nøyaktig.

Tallenes tale i Vesterålen Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent) Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent) Andel menn med høyere utdanning (prosent) Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 2017 2017 2017 2017 2017 1866 Hadsel 96,2 64 36 21,4 30,1 1867 Bø (Nordland) 97 63,2 36,8 13 21,7 1868 Øksnes 87,2 66,7 33,3 14,8 23,6 1870 Sortland - Suortá 98,9 51,9 48,1 20,5 28,9 1871 Andøy 91,8 73,9 26,1 16,9 23,7

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo er stolt av at andelen i Sortland er såpass høy:

– I Sortlandspolitikken har vi hatt tradisjon for at kvinner har hatt ledende roller. Hill Marta var første kvinnelige ordfører og det var fra 1987 til 1993. Så kom Grete Ellingsen fra 2011-2015 og deretter meg. Sortland har hatt flere kvinner som har utmerket seg politisk. Berit Pettersen (Ap) nå direktør Reno-Vest var gruppeleder samtidig som Ingebjørg Glad Pedersen var gruppeleder for Høyre. Sonja Alice Steen, fylkesordfører har gjort seg bemerket og har mange posisjoner i Ap. Det samme gjelder Tone Toften som har vært nestleder i Nordland Ap, og statssekretær i Ap regjering. Både forrige periode og til neste har både H og Ap nominert kvinner på topp i Sortland, og det synes jeg er kjempebra, sier Bjørkmo.

I eget parti er kjønnsfordeling særs viktig:

– Arbeiderpartiet har innført 50/50 over hele linja, som betyr at vi må nominere annenhver kvinne og mann på valglista vår, på utsendinger til landsmøte og årsmøte. Det er også 50/50 i styrene. Etter at det ble forbudt å stryke personer på valglistene, så ble også kvinneandelen større. Det ser ut som de fleste andre partiene også har en 50/50 regel, sier Bjørkmo.

Hvordan konkluderer hun at de har «fått det til» i Sortland?

– Konklusjon på hva vi har gjort rett er ikke så enkel og entydig, men det er viktig å la kvinner slippe til og løfte hverandre opp. Det å ha fokus på at begge kjønn skal være representert er viktig og må aldri stoppe opp, sier hun og legger til:

– Jeg er veldig stolt av at vi i Sortland har så god kvinnerepresentasjon i politikken. Jeg tror vi har hatt gode forbilder som har bevist at det er mulig og vi har greid å se viktigheten av at begge kjønn er likt representert.

Bø-ordfører Sture Pedersen mener at god fordeling er viktig. I hans kommune er andelen kvinner på 36,8 prosent.

– Det er viktig å ha en god andel kvinner, men jeg mener også at det er viktig å ha unge og eldre representert. Den totale pakka skal representere kommunen på en god måte. I Bø ser jeg også med glede på at andelen kvinner i kommunestyret har økt de siste årene.

Ikke fornøyd

Karianne Bråthen er ordfører i Øksnes med en kvinneandel i kommunstyret på 33,3. Hun er ikke fornøyd med den andelen:

– Jeg synes det er viktig at vi har nogenlunde lik fordeling av menn og kvinner, da jeg tror vi får til bedre vedtak, får fram flere nyanser i debattene og kan fylle hverandre ut bedre da. Det er absolutt på sin plass at Øksnes får inn flere damer i kommunestyret, sier hun.

Hvordan skal de da få dette til?

– For å få det til, må vi legge opp møtene slik at kvinner ser muligheter for å delta (det kan handle om møtetidspunkter, saksmengde, møtekultur) I tillegg må vi krysse av kvinner vi ønsker inn når vi går og stemmer, sier Bråthen.

Statistikken i sin helhet (Ekstern link)

Høyere utdanning

Ser vi på andel kvinner kontra menn med høyere utdanning ser vi at det er langt flere av kvinnene som har høyere utdanning enn menn.

I Hadsel har 21,4 prosent av mennene høyere utdanning, mens 30,1 av kvinnene har det - den høyeste andelen i Vesterålen.

I Bø er trenden den samme. Her er 13 prosent av mennene høyere utdannet, mens 21,7 av kvinnene er det.

I Sortland er tallet 20,5 for menn, mot 28,9 for kvinnene.

Andøy har en andel på 16,9 av menn som er høyere utdannet, mot 23,7 for kvinnene.

Bjørkmo kan her bare fundere på årsakene:

– Det er en generell trend at det er flere kvinner som tar høyere utdanning. Jeg tror også at det er mange menn som jobber i tradisjonelle mannsyrker som elektriker, rørlegger, fisker, transport som ikke trenger høyere utdanning. At vi har relativ lav arbeidsledighet kan også være et moment. Dette blir nok mer antakelser, sier hun.

Denne tanken deler Sture Pedersen og han tror at årsaken til forskjellene er at mange menn jobber i yrker hvor realkompetanse trumfer utdanning.

– Og jeg føler kanskje denne realkompetansen ikke verdsettes nok. Den har ikke høy nok status og er vanskelig å synliggjøre i statistikker.

Lønnsgap

Det er forskjeller i lønningene kjønnene sett opp mot hverandre.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) 2017 2017 1866 Hadsel 451 600 347 400 1867 Bø (Nordland) 425 800 311 700 1868 Øksnes 508 600 318 500 1870 Sortland - Suortá 484 900 351 900 1871 Andøy 520 500 326 700

Den gjennomsnittelige mannen i Hadsel har ei årslønn på 451.600 kroner, mens Kari Nordmann i Hadsel tjener 347.400 kroner i året.

I Bø er trenden den samme. Menn har en snittlønn på 425.800 kroner, mens kvinner har 311.700 i årslønn.

I Øksnes er gapet nest størst i Vesterålen. Øksnes-mannen tjener i snitt 508.600 kroner, noe som er 190.100 mer enn gjennomsnittskvinnen som tjener 318.500 kroner.

I Sortland er det ikke så store forskjeller igjen, med menn på 484.900 kroner i snitt, og kvinner på 351.900 - dog er altså forskjellen her også på 133.000 kroner.

Andøy er kommunen som har størst lønnsforskjeller. Her tjener menn 193.800 kroner mer årlig enn kvinnene i snitt. Menn ligger på 520.500, mens kvinner ligger på 326.700.

Bjørkmo mener her det må gjøres en jobb over det ganske land.

– Vi har en lang vei å gå før vi er likestilt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret på hva vi kan gjøre. Men det er flere kvinner som jobber i offentlig sektor og i de tradisjonelle kvinneyrkene og de har lavere betalt. Det kan nok gjøres en sammenligning på sykepleieren versus ingeniøren. I tillegg kommer momentet om at mange kvinner jobber deltid. Noen gjør det for at de ikke får større stillinger, noen sier at de ikke greier 100 prosents stilling (særlig innenfor helse) og noen velger å ikke ha 100 prosents stilling. Men jeg tror det er tre årsaker til lavere lønn hos kvinner: 1. deltidsstillinger 2. de typiske mannsyrkene har høyere lønn enn kvinneyrker 3. det er færre kvinnelige ledere, sier Bjørkmo.

Karianne Bråthen i Øksnes er enig i vurderingene til Bjørkmo:

– Vi vet generelt at kvinner har lavere lønn enn menn. I Øksnes kan dette også knyttes til at mange av arbeidsplassene for kvinner er i helsesektoren og vi vet at de har lavere lønninger og at her er mye deltidsarbeid. Dette er ikke greit med tanke på å skulle tiltrekke seg de unge så her må vi både se på lønnsnivå, men ikke minst få opp stillingsstørrelser.

Sture Pedersen på sin side, har et klart prinsipp i denne saken:

– Lik lønn for likt arbeid, uansett kjønn. Det mener jeg skulle bare mangle.