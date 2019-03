Elg kommer til Årsteinøya

Nyheter

Artisten Elg er mest kjent som selveste stemmen i Dance With A Stranger.

Som soloartist har han også blitt en folkekjær sanger, gitarist og låtskriver som i snart 40 år har gjort seg bemerket, også langt utover Norges grenser, skriver Årsteinøya 2019 i ei pressemelding.

I fjor fylte Øivind Elgenes 60 år, noe som ble markert både med nytt album og konserter i store deler av landet. I mai gikk han seirende ut av TV2’s «Århundrets stemme» etter 10 uker og over 20 låter.



Hardtarbeidende ELG slapp i høst sitt 7 soloalbum, «Ei merkelig tid» etterfulgt av jubileumsturné med band. Denne gang har låtene fått Norske tekster, noe som publikum har etterspurt etter at han slapp albumet STORM i 2010, og flere av låtene på dette albumet er fremdeles fast følge på konsertene.



Uansett setting, om det er band, duo eller solo, slutter ikke publikum å bli berørt av ELG`s helt egne måte å formidle på, noe han fikk bevist i den populære TV serien «Hver gang vi møtes». Hans tolkning av deLillos er fremdeles en «snakkis» også blant andre artister.



I år er han klar for ÅrsteinØYA 2019 med Elg Band og låter fra hans hittil siste album, men også publikumsfavoritter fra hans tidligere album.