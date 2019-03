En person er skredtatt ved fylkesgrensa

Nyheter

Nødetatene og frivillige rykket søndag ettermiddag ut til Grytøya, der det hadde gått et snøskred i Bjørnådalen. Også ambulansehelikopter fra UNN og Seaking rykket ut til rasområdet.

Snøskredet gikk like over fergeleiet på Grytøya, nord for Harstad. Den skredtatte personen er funnet og gravd fram, melder Troms politidistrikt.

– Helsepersonell driver hjerte og lungeredning på stedet. Den skredtatte blir flydd til UNN Tromsø, skriver politiet på Twitter.

Tilstanden til mannen som ble tatt av skredet er uviss. Det er en mann i 20-årene og han flys nå med Seaking til UNN.

Lørdag var det meldt om betydelig snøskredfare, faregrad tre, flere steder i Nord-Norge, men den ble justert ned til faregrad to, moderat fare.

Likevel har det gått fire snøskred i Troms denne søndagen. Før skredet på Grytøya hadde totalt fire andre personer blitt tatt i de tre andre snøskredene, ifølge NRK.