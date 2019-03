Færre innbrudd enn før i hytter og boliger

Nyheter

– Norge er på Europatoppen i antall boligalarmer. Nær en halv million boliger er nå sikret på denne måten her i landet. Økt fokus på tyverisikring i hjemmet er trolig hovedårsaken til at det blir færre og færre innbrudd i norske hjem, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring i ei pressemeldig.

For ti år siden ble det stjålet verdier for 747 millioner kroner fra boliger og hytter, justert for prisstigningen. Tilsvarende tall for 2018 er 375 millioner kroner, viser ferske tall fra Finans Norge.

– Jeg velger å tro at nordmenn ikke lenger er naive og uforsiktige. Spesielt i forhold til organiserte innbruddsraid hvor profesjonelle tyver plukker ut tomme hus innen et konsentrert område i ferietiden, ser vi nå en rekke eksempler på årvåkne folk som slår alarm og varsler hele nabolag via sosiale medier som Facebook, sier han.

Kriminelle utnytter ferietiden

Ikke alt var bedre før. På 90-tallet lå ofte de årlige erstatningene etter innbrudd og tyveri fra boliger og hytter på over 800 millioner kroner. Deretter har det gradvis gått nedover, avbrutt av en stor oppgang rundt 2010.

– Til tross for færre innbrudd gjennom året ser vi at ferietiden er høytid for tyver. Kriminelle kommer gjerne med tomme varebiler midt på natten og nærmest tømmer en enebolig i løpet av få timer. Noen ganger tar de alt av verdisaker i boligen, til og med kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel. Vi har også sett tilfeller der alt av hagemøbler og redskaper, gressklipperen, verktøy og vannsprederen ble stjålet, sier Setnes.

Sjekker bilder på Facebook

Forebyggelseseksperten anbefaler ingen å poste feriebilder på sosiale medier mens man er bortreist. Ofte vet de kriminelle om huset er bebodd eller ikke før de slår til.

– Grove innbrudd er sjeldent spontant, men skjer etter at kriminelle har utpekt én bolig de antar høyst sannsynlig er ubebodd akkurat da. Er familien på ferie og ingen ser innom huset på noen dager vet tyvene at de trolig kan raide boligen uten risiko. Ofte spaner de på flere hus i et strøk og merker seg de som ser tomme ut. Så sjekker de hvem som bor der og om disse har lagt ut noe på sosiale medier som tilsier at de er bortreist. Bilde av deg og familien på skiferie eller rundt svømmebassenget i Spania er altså ikke lurt å dele med alle andre. Legg de heller ut når dere er kommet hjem, sier han.

Gode naboer er vaktbikkjer

Norge er et høykostland som frister mange med uærlige hensikter og mye av verdisakene som stjeles forsvinner ut av landet. Trikset er å få det til å se ut som man er hjemme mens man er bortreist.

– La noe lys stå på. Be familie, naboer eller venner om å måke snø eller klippe gresset, tømme postkassen og kaste søppel i søppelkassen. Lån gjerne bort parkeringsplassen foran huset, eller sørg for trafikk til huset sånn at eventuelle tyveribander merker seg at huset tilsynelatende er bebodd. Det gjelder å «lure» tyvene til å tro at dere ikke er bortreist på ferie, sier Setnes som samtidig oppfordrer de som er hjemme til å følge litt ekstra godt med i ferietiden.

– Vær en god nabo og følg litt med i nabolaget. Ser du ukjente luske omkring eller biler med ukjente som kjører ofte og sakte forbi bør du være på vakt. Tips politiet dersom du har mistanke om at kriminelle spaner i nabolaget, på jakt etter tomme boliger, sier han.

Huskeliste før ferier:

• Ta bilder av verdigjenstandene dine. Lagre på mobil eller i skyen.

• Fjern smykker og verdisaker fra soverommet og badet.

• Lås vinduer og dører og la ikke verdifulle gjenstander ligge synlig fremme.

• Ikke la en stige ligge tilgjengelig ved huset. Fjern den eller lås den fast.

• Stopp post, reklameutsendelser og aviser. En full postkasse er en invitasjon til tyver.

• Ikke la søppelkassen stå tom. La gjerne naboer eller venner fylle på etter hvert.

• Avtal med naboer og venner til å passe på og se til huset mens dere er borte.

• Få noen til å klippe gresset og vanne plen og blomster mens dere er borte.

• Husk litt belysning. Har du mulighet, varier belysningen.

• Ha lås på ytterdører og utsatte vinduer som er godkjent av forsikringsselskapene.

• Ha litt varme på slik at huset holder en lugn temperatur.

• Steng hovedkranen for å unngå lekkasje dersom et rør skulle sprekke.

• Sjekk at komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel og andre elektriske artikler er slått av før du reiser.

• Sikre trampoliner og hagemøbler i tilfelle det blir sterke vindkast mens du er bortreist.

• Sjekk at avløp og rister er rensket for blader, gress og kvister i tilfelle det blir et kraftig regnskyll eller mye regn på kort tid mens du er på ferie.

• Sjekk at takrennene er rensket og uten lekkasjepunkter.

• Trekk ut alt du kan av elektriske støpsler i tilfelle lynnedslag.

• Vask kjøkkenbenken, spisebordet og alt der det kan være flekker av saft eller noe søtt. Det hjelper mot maur eller andre kryp.