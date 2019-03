Glad for at NAV snur etter kritikk

Nyheter

– Vi er glade for at NAV har revurdert dette og nå vil fortsette å tilby komfyrvakt til personer med nedsatt funksjonsevne. Tre av fire som omkommer i branner tilhører risikoutsatte grupper og nær halvparten av alle brannutrykninger til boliger skyldes komfyrbranner. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i ei pressemelding.



Kutter strømmen automatisk



Årlig bestiller NAV vel 8000 komfyrvakter som et hjelpemiddel mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få eller låne, dekket av Folketrygden. Undersøkelser viser at kun én av fem husstander har komfyrvakt.



– Med en komfyrvakt kuttes strømmen automatisk dersom det er fare for brann. Det er et effektivt hjelpemiddel for spesielt eldre og pleietrengende med nedsatt funksjonsevne. Når så mange i risikogruppen omkommer i brann er det riktig og viktig at disse fremdeles kan tilbys komfyrvakter gratis via hjelpemiddelsentralen, sier han.



Redder liv



I fjor omkom 39 mennesker i brann i Norge. Kostnadene for forsikringsbransjen ved brann i 2018 var over 5 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.



– Kostnadene ved branner er store, mange boliger blir totalskadd. I tillegg blir mange hundre personer fysisk skadet i bygningsbranner hvert år. Komfyrvakt er en av de viktigste nyskapninger innen brannsikkerhet. I tillegg til røykvarslere er komfyrvakt en rimelig livsforsikring alle bør ha, sier Opedal.



NAV har besluttet å fortsette med ordningen i to år til. Personer med behov for komfyrvakt kan søke om å få det dekket av folketrygden. Tilbudet er spesielt rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne.