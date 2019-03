6.600 katter forlatt–dyrebeskyttelsen maner til kastrering

Nyheter

– Kastrer kattene nå, sier daglig leder, Åshild Roaldset, i Dyrebeskyttelsen Norge i ei pressemelding.



Roaldset kommer med en klar oppfordring til katteeiere i Norge om at kattene bør kastreres nå, før parringstiden er i full gang.



Velferdsproblemer

Å la katter forbli ukastrerte fører til betydelige dyrevelferdsproblemer i Norge og kan være et signal om ansvarsfraskrivelse hos dyreeier. Dyrevernorganisasjonen brukte nesten 17 millioner kroner på direkte hjelp til hjelpeløse dyr i 2017.

– I 2017 tok vi imot hele 6.600 forlatte katter som hadde lidd en trist skjebne, sier Roaldset og legger til at kastrering av katter vil hjelpe kraftig på denne statistikken.



Hjemløse katter er et økende problem og Dyrebeskyttelsen Norge sine 28 lokalavdelinger hjelper til sammen 18-20 hjemløse katter daglig i snitt. Problemet vokser år for år.

– Forskning viser at ukastrerte katter streifer oftere, sloss mer og bidrar til at antallet hjemløse katter som trenger hjelp fra Dyrebeskyttelsen Norge øker, sier hun.





Obligatorisk ID-merking

Et viktig tiltak for å redusere hjemløshet og fri reproduksjon er å få på plass obligatorisk ID-merking av dyr, slik at eier kan identifiseres og ansvarliggjøres. ID-merking kobler dyr med eier.

Dermed kan eier kontaktes når kattunger fødes ute og når katter kommer på avveie. Katteeiere må forstå at man har juridisk ansvar for alle kattungene fra en kattemor, dersom man eier en hunkatt.

– På en sommer kan en kattemor få 12 kattunger. Det fødes altfor mange katter i Norge hvert år og dyreeiere som unnlater å kastrere katten sin bidrar til opprettholdelse og nyetablering av kattekolonier, mener Åshild Roaldset.

Det finnes ikke ville katter i norsk natur, og hjemløse katter er et resultat av menneskelig svikt.

Politikerne ansvarlige

Roaldset mener at politikerne må få opp øynene og erkjenne at dyreeieren må settes til ansvar gjennom obligatorisk ID-merking av dyr.



– Å ansvarliggjøre dyreeiere er veldig god dyrevelferd. Det er ingen offentlig instans som hjelper hjemløse dyr og ivaretakelsen av velferden har derfor blitt en oppgave for frivillige gjennom en iherdig dugnadsinnsats, sier hun.



– Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet mot hjemløshet i over 40 år. På tross av dette øker antall dyr som får hjelp fra våre lokalavdelinger for hvert år som går, sier hun.

Bruk gjerne hashtag: #chipogsnip, er oppfordringen fra Dyrebeskyttelsen Norge.