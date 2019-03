Nå er det tid for batterijakt igjen

Nyheter

I løpet av tre uker skal over 14.000 fjerdeklassinger over hele Norge kjempe om å samle inn flest mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning.

Målet med konkurransen er å gjenvinne så mange batterier som mulig.

Fjerdeklassinger på Melbu nest best i landet å samle batterier Martine Jørgensen og Marie Rønning er to av de 26 fjerdeklassingene på Melbu som engasjerer seg i å gjenvinne brukte batterier.



Stian Sandø er ny jakt-leder



Tidligere Newton-programleder, Stian Sandø, leder årets jaktlag og skal engasjere og motivere årets fjerdeklassinger i jakten på brukte batterier, heter det i ei pressemelding fra Miljøagentene som står bak Batterijakten.



– Det er kjempeviktig at vi tar vare på jordkloden! Barn har rett til å leve i et miljø som er tatt godt vare på. Derfor er det viktig at vi har kampanjer som Batterijakten for at barn og voksne kan lære å ta bedre vare på miljøet, og skape en god fremtid for seg selv og kloden, sier Sandø.



Siden Batterijakten gikk av stabelen for første gang i 2013 har gjenvinningsgraden på batterier steget fra 33 prosent til 80 prosent, i takt med økende oppslutning rundt konkurransen. De siste årene har landets fjerdeklassinger samlet inn mellom 5-10 prosent av alle husholdningsbatterier som blir gjenvunnet i Norge på et år.

– Jeg synes det er topp at det er samlet inn så mange batterier. Da skåner vi naturen for de farlige stoffene inni batteriene og vi gjenvinner stoffer som kloden snart er tom for, sier Miljøagent-ambassadør Emil Bals Walberg (10).

Miljødugnad

Gjennom tre uker vil de ivrige og engasjerte fjerdeklassingene legger stor innsats i jakten på brukte batterier, både ved å samle batterier alene og i fellesskap med klassen.

– Det er et stort engasjement blant barn, foreldre og lærere. Vi ser en tydelig positiv trend der barn har en viktig stemme i miljødebatten. Gjennom kampanjer som Batterijakten bidrar barna med å ta vare på jorden vår ved å gjenvinne batterier, sier Vestgren Pettersen.

Hovedpremien til klassen som vinner Batterijakten 2019, er en sjekk på hele 30.000 kroner, som skal gå til miljøfremmende aktiviteter for hele klassen.