Noresjø innstilt som nestleder i KrF.

Nyheter

– Jeg er takknemlig og ydmyk for den tilliten valgkomiteen har vist meg. Hvis jeg får tillit fra landsmøtet vil jeg jobbe sammen med resten av ledelsen for å kjempe for KrFs politikk og å bygge KrF-laget. Jeg tror jeg kan være en ressurs i arbeidet med å bygge en organisasjon langs hele Norges langstrakte land, sier hun i en pressemelding fra partiet.

Nordland KrF er stolte over at fylkeslederen blir løftet frem som en mulig kandidat til nestledervervet i Kristelig Folkeparti.

– Vi er glade for at andre fylkeslag har løftet frem hennes kandidatur og at også valgkomiteen ser hvilken fantastisk ressurs Ingelin kan være for å sette kristendemokratisk nærings- og distriktspolitikk og organisasjonsbygging øverst på sakskartet, står det å lese i pressemeldingen.