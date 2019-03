Skal finne ut hvorfor blåkveita er vassen

Nyheter

Vassen blåkveite kalles også «geléfisk», og ifølge Havforskningsinstituttet (HI) har den dukket opp i fiskernes fangst de siste årene. Importører har klaget på fisken og forlangt avslag i prisen, og fiskerne lurer på hvorfor blåkveita blir vassen. Det skal HI nå finne svar på.

– Vi har analysert prøver fra ti blåkveiter, men foreløpig har vi ikke funnet ut hva som fører til at det blir geléfisk, sier forsker Arne Levsen i HIs avdeling for fremmed- og smittestoff på instituttets egen nettside.

Ikke angrepet av Kudoa

Forskerne undersøkte hvorvidt fisken kunne være smittet av parasitten Kudoa, men analysene som er gjort så langt, viser at det er de ikke.

Ifølge havforsker Kjell Nedreaas, vil instituttet fortsette arbeidet med å finne årsaken til av blåkveita blir vassen.

– Vi skal få prøver fra vår egen referanseflåte. I tillegg kan blåkveitefiskere som får vassen blåkveite melde fra til oss, helst med foto av fileten, men de trenger ikke sende prøve før de får klarsignal herfra. Vi ønsker også prøver og filet-foto fra fisk som importørene har klagd på, sier han til HI.

Må være vassen fisk

For å gjøre dette, ønsker de å ta prøver av blaut blåkveite fra fiskere og importører. Det var også problemer med vassen blåkveite på 1990-tallet, og da fant de ikke ut hva som forårsaket dette.

Prøvene som skal analyseres, må tas fra fisk som ser ut til å være vassen.

– Dersom man har mistanke om at det er geléfisk i fangstene, bør den legges til side et par dager før den fryses inn. Det samme gjelder for importører som mener de har fått vassen blåkveite fra Norge. Det øker sjansen for at vi kan finne ut hvorfor blåkveita bli vassen, sier Nedreaas.