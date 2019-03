Legger om flypassasjeravgiften fra 1. april

Nyheter

Dette meldes i en pressemelding fra departementet.

Per dags dato har flypassasjeravgiften kun én sats på 84 kroner for alle flyvninger fa norske lufthavner. Denne avgiften er den samme uansett hvor langt du flyr.

Med omleggingen blir det to satser, som avhenger av destinasjonen.

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2019 at det ved en omlegging skulle bli to satser. Disse avhenger av destinasjonen man flyr til:

For de som reiser innad i Europa, reduseres satsen til 75 kroner per passasjer.

For andre flyvninger øker satsen til 200 kroner.

Dette trer i kraft 1. april.