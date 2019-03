Nyheter

Ifølge Kyst og fjord betalte fiskekjøperne i Lofoten/ Salten, et gjennomsnitt 32,00 kroner per kilo sløyd hodekappet torsk sist uke. I tillegg var det også torsken som var den mest omsatte råvaren i samme området.

Nest mest betalt for torsken, fikk fiskerne i Troms, med 1,48 kroner per kilo sløyd hodekappet torsk. Vest-Finnmark og Vesterålen fulgte hakk i hæl, med priser på henholdsvis 31,21 og 31,15 for den samme fisken.