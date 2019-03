«Vil kjempe mot innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen»

Nyheter

Høyre avholder landsmøte på Gardermoen denne helgen. Spørsmålet om grunnrentebeskatning for havbruksnæringen er én av mange saker som skal diskuteres, sier Bø Nilsen i en pressemelding.

Hun viser til at havbruksnæringa bidrar med 20 milliarder kroner årlig i skatt. Det pågår for tiden en utredning som skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet for denne næringen skal være i fremtiden.

– Det er avgjørende at havbruksnæringa fortsatt har en sterk forankring i lokalsamfunnene, og at de har mulighet til å ta nødvendige investeringer for fortsatt vekst. Det får vi ikke med grunnrenteskatten, sier Joakim Sennesvik, fylkesordførerkandidat for Nordland Høyre.