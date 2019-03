Nyheter

Fredagen gir en del sol ifølge meteorologene ved Yr.no. De melder et lett skydekke fra starten av dagen, som går over til nær skyfri himmel utpå formiddagen. Temperaturmessig vil det nede på havnivå vake mellom null og et par minusgrader.

Vindmessig vil det ei heller være mye å snakke om, med vind opp mot tre meter i sekundet.