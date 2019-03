Høyre vil ikke vente på Erna i spørsmålet om lakseskatt

Nyheter

Den siste tida har debatten rast om fiskeoppdrettere skal betale en såkalt grunnrente for utnyttelsen av felles naturressurser, populært kalt lakseskatt.

Venstres landsmøte vendte forrige helg tommelen ned for en lakseskatt, og fredag fulgte Høyre etter.

På landsmøtet sa et stort flertall klart og tydelig nei til en slik grunnrenteskatt. Fylkeslagene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag hadde levert egne uttalelser som tar til orde for å stoppe skatten, og også flertallet i et eget verdiskapingsutvalg mente partiet skal gå imot.

I dag er det bare olje og vannkraft som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ba så sent som onsdag partiet vente med å ta stilling i saken til et utvalg nedsatt av regjeringen kommer med sin utredning til høsten.

Samtidig har hun signalisert at hun er skeptisk til en grunnrenteskatt på havbruk.

– Skatter som ilegges uansett om du tjener penger eller ikke, er krevende, sa hun onsdag, der hun også understreket at det slett ikke er sikkert at havbruk utløser en grunnrente.

(©NTB)