«Når partipisk trumfer innbyggernes rettssikkerhet»

Nyheter

Selvfølgelig er demokratiet internt fraværende. Et demokrati kjennetegnes av frie valg, retten til å være uenig med flertallet og at individets grunnleggende rettigheter ivaretas. Som leder i teknisk hovedutvalg har det vært min plikt å sørge for at saksbehandling foregår i tråd med gjeldende lovverk. Å tilsidesette god forvaltningspraksis for å tilfredsstille enkelte medlemmer i Øksnes Arbeiderparti har jeg ikke vært villig til.

Et 40 år langt medlemskap er ikke noe man velger å avslutte på grunn av en personkonflikt, eller konflikt i en enkeltsak. Medlemskap i Øksnes AP avslutter man når partipisken trumfer enkeltindividers rettsikkerhet.

Leder i Øksnes Arbeiderparti mener at et medlemsmøte i Øksnes AP skal kunne avgjøre dispensasjonssøknaden og «piske» partiets to medlemmer, Britt Mariann Olsen og undertegnede, til å avslå søknaden når den behandles i det demokratiske organet, teknisk hovedutvalg.

Dette før saken i det hele tatt er vurdert av administrasjonen og framlagt til avgjørelse i teknisk hovedutvalg. Hvorfor skal man ha teknisk hovedutvalg når sakenes utfall på forhånd er bestemt på bakrommet i Øksnes Arbeiderparti? En behandling i det lukkede rom uten saksutredning og til alt overmål hvor partimedlemmer som er part i saken og som jeg anser å være inhabile, får anledning til å stemme og bestemme. Ville Hansen selv likt at en søknad om dispensasjon til eksempelvis å få satt opp en garasje, ble avgjort i et lukket partimøte med parter i saken som en del av beslutningstakerne, lenge før saken skulle opp i hovedutvalget? Neppe.

Leder i Øksnes Arbeiderparti er tydelig på at jeg som leder i teknisk hovedutvalg må stemme ut fra flertallsvedtak i Arbeiderpartiets medlemsmøte. Jeg er tydelig på at enkeltindividets rettigheter skal holdes høyere enn synspunktene til et medlemsmøte i Øksnes Arbeiderparti.

Hansen fremhever videre i sitt innlegg at jeg er valgt til å representere partiet, ikke folket, og han lurer sågar på hvem jeg representerer når de som har valgt meg (partiet) ikke lengre har tillit til meg. Svaret er enkelt. Jeg representerer de jeg har representert hele tiden: Folket.

Torgeir Larsen