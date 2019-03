Med litt hjelp, hørtes det helt fint ut

Nyheter

Lørdag formiddag var det på Sortland to forestillinger for de aller minste, med foreldre på slep. Og det skjedde i Store Blå i Kulturfabrikken på Sortland.

Det er i serien «barnas kammermusikk» at Tone Evensen Stensland (forteller/forfatter), Helen Gihle Hilde (fiolin) og Karin Nielsen (cello) holdt to forestillinger om en skog et sted i Europa, hvor treemnene fra selveste Stradivarius i sin tid ble hentet. Scenearbeidene var skapt av Ann Helene Iversen.

Barn mellom fire og syv år fikk vite at deler av skogen står den dag i dag, gjennom en fortelling med tittelen «Det var en gang et tre». Gjennom fortellingen fikk barna høre historien fra hugging av skog, og kunne følge treet hele veien fram til en ny Stradivarius.

Etter forestillingene var det tid for å prøve noen instrumenter selv. Det viste seg å være en spennende aktivitet for både jenter og gutter, med kyndige og veiledende hender fra musikerne. Mens foreldre kunne glede seg over at barna allerede tidlig i livet har fått med seg litt kulturelt gods.

Men en kyndig hånd pålagt buene, kunne man høre både den ene og den andre kjente strofen til langt oppunder taket på Store Blå. For noen heldige ble det første møte med klassiske instrumenter. Kan det være starten på noe stort?

Kulturuka i Sortland startet fredag, og har daglige programposter fram til neste søndag. En del av utstillingene blir stående til nærmere månedsskiftet.