Gode resultater der tre lokale svømmere utmerket seg

Det sier trener for Sortland Svømme og Livredderklubb (SLK), Olav Nilsen, til VOL.

Han kan opplyse at det til sammen var påmeldt 193 svømmere, og det deltok ungdommer fra 24 ulike svømmeklubber i hele Nord-Norge, fra Svalbard i nord til Rana i sør.

– Vi kan notere oss for personlige rekorder over en lav sko. Vi hadde 16 svømmere med, og alle viste en veldig stor framgang.

Resultatene beregnes ut fra svømmetidene fra fem ulike øvelser: 400 meter fri, 200 meter rygg, 200 meter bryst, 100 meter butterfly og 200 meter medley.

Trener Olav Nilsen fremhever tre svømmere som under dette stevnet utmerket seg spesielt. Aleksander Pettersen vinner sammenlagt for de fem øvelsene for årsklasse gutter 2007. Anders Inga vant 2005-klassen for gutter, med fem øvelser.

– Anders Inga fikk også landets beste tid på 100 meter butterfly. Maie Skog vant sammenlagt i sin klasse for jenter 2008, sier Olav Nilsen, som har trent svømmerne i Sortland Svømme og Livredderklubb i rundt 20 år.